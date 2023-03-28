Морги под Артёмовском переполнены из-за больших потерь Киева, заявили в ЛНР

Морги в подконтрольном Киеву городе Часов Яр переполнены в связи с большими потерями украинских войск под Артёмовском и отказываются принимать тела погибших. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

"Ввиду исчерпания ресурсов моргов и плюсовых температур в населённом пункте Часов Яр медицинские учреждения отказываются принимать тела и направляют "бригады 200" в более крупные населённые пункты", — приводит слова Марочко РИА "Новости".

Подполковник добавил, что из-за этого возросло время транспортировки тел, также Киеву не хватает занимающихся перевозкой людей и транспортных средств.