Морги под Артёмовском переполнены из-за больших потерь Киева, заявили в ЛНР
Подполковник Марочко: Морги в городе Часов Яр под Артёмовском переполнены из-за больших потерь ВСУ
Морги в подконтрольном Киеву городе Часов Яр переполнены в связи с большими потерями украинских войск под Артёмовском и отказываются принимать тела погибших. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
"Ввиду исчерпания ресурсов моргов и плюсовых температур в населённом пункте Часов Яр медицинские учреждения отказываются принимать тела и направляют "бригады 200" в более крупные населённые пункты", — приводит слова Марочко РИА "Новости".
Подполковник добавил, что из-за этого возросло время транспортировки тел, также Киеву не хватает занимающихся перевозкой людей и транспортных средств.
Ранее Лайф писал, что под Артёмовском при таинственных обстоятельствах был убит французский легионер. Наёмник Кевин Д. отправился воевать на Украину около года назад.
ТАСС / Валентин Спринчак