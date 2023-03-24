ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 марта 2023, 17:10
12910

Под Артёмовском при таинственных обстоятельствах убит французский легионер

Под Артёмовском убит французский наёмник, воевавший на стороне ВСУ

Французский наёмник Кевин Д. убит под Артёмовском в ходе боёв против Российской армии в рядах Иностранного легиона ВСУ. О его смерти сообщает AFP со ссылкой на Министерство иностранных дел Франции, по традиции называя бойца санитаром-носильщиком.

"Нам сообщили печальную новость об этой смерти. Мы направляем свои соболезнования его семье. Напоминаем, что вся территория Украины является зоной боевых действий. В связи с этим мы настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок на Украину по любой причине", — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

BFM TV уточняет, что француз отправился воевать на Украину около года назад. 30-летний иностранец был убит при неустановленных обстоятельствах. Издание отмечает, что несколько французских военных находятся в рядах ВСУ, однако точное их количество неизвестно.

Десятки наёмников ликвидированы при ударе по базе элиты Иностранного легиона в Запорожье
Десятки наёмников ликвидированы при ударе по базе элиты Иностранного легиона в Запорожье

Ранее Лайф сообщал о ликвидации очередного британского наёмника, который воевал на стороне Украины. Житель Ливерпуля отправился в зону боевых действий в апреле прошлого года и доставлял оружие и припасы военным на передовой.

BannerImage

Getty Images / Owen Humphreys

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Франция
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar