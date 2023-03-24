Под Артёмовском при таинственных обстоятельствах убит французский легионер

Французский наёмник Кевин Д. убит под Артёмовском в ходе боёв против Российской армии в рядах Иностранного легиона ВСУ. О его смерти сообщает AFP со ссылкой на Министерство иностранных дел Франции, по традиции называя бойца санитаром-носильщиком.

"Нам сообщили печальную новость об этой смерти. Мы направляем свои соболезнования его семье. Напоминаем, что вся территория Украины является зоной боевых действий. В связи с этим мы настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок на Украину по любой причине", — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

BFM TV уточняет, что француз отправился воевать на Украину около года назад. 30-летний иностранец был убит при неустановленных обстоятельствах. Издание отмечает, что несколько французских военных находятся в рядах ВСУ, однако точное их количество неизвестно.