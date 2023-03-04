Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 марта, 00:11

Ещё один британский наёмник убит на Украине

Inews: На Украине погиб очередной британский наёмник

Очередной британский наёмник, отправившийся участвовать в украинском конфликте на стороне Киева, убит. Об этом сообщает издание inews.

"Британский доброволец, который доставлял оружие и припасы военным на передовой на Украине, погиб в прошлом месяце... Неназванный британец из района Ливерпуля отправился в зону боевых действий в апреле прошлого года", — пишет издание.

По данным портала, наёмник был членом интернационального легиона Украины. Его смерть официально подтвердил МИД Британии, выразив поддержку семье британца.

Sky News: Под Соледаром убиты два британских наёмника

Sky News: Под Соледаром убиты два британских наёмника

Как рассказывал Лайф, в середине февраля британские СМИ писали о смерти на Украине восьми британских наёмников. Среди них как бывшие военные, участвовавшие в боевых действиях на стороне Киева, так и люди, которых британские власти и СМИ называют сотрудниками гуманитарных организаций.

Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Украина
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров