Очередной британский наёмник, отправившийся участвовать в украинском конфликте на стороне Киева, убит. Об этом сообщает издание inews.

"Британский доброволец, который доставлял оружие и припасы военным на передовой на Украине, погиб в прошлом месяце... Неназванный британец из района Ливерпуля отправился в зону боевых действий в апреле прошлого года", — пишет издание.

По данным портала, наёмник был членом интернационального легиона Украины. Его смерть официально подтвердил МИД Британии, выразив поддержку семье британца.