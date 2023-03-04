Ещё один британский наёмник убит на Украине
Inews: На Украине погиб очередной британский наёмник
Очередной британский наёмник, отправившийся участвовать в украинском конфликте на стороне Киева, убит. Об этом сообщает издание inews.
"Британский доброволец, который доставлял оружие и припасы военным на передовой на Украине, погиб в прошлом месяце... Неназванный британец из района Ливерпуля отправился в зону боевых действий в апреле прошлого года", — пишет издание.
По данным портала, наёмник был членом интернационального легиона Украины. Его смерть официально подтвердил МИД Британии, выразив поддержку семье британца.
Как рассказывал Лайф, в середине февраля британские СМИ писали о смерти на Украине восьми британских наёмников. Среди них как бывшие военные, участвовавшие в боевых действиях на стороне Киева, так и люди, которых британские власти и СМИ называют сотрудниками гуманитарных организаций.
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