Восьмой британский наёмник погиб на Украине после начала СВО

Ещё один британский подданный погиб в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщили в МИД Великобритании. Его имя и обстоятельства произошедшего пока не раскрываются.

"Мы оказываем поддержку родным британца, который умер на территории Украины, и поддерживаем контакт с местными властями", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Соединённого Королевства.

Дата смерти британца не указывается. Как уточняет телеканал Sky News, ранее сообщалось о гибели семи граждан Британии на Украине после начала российской спецоперации. Среди них были как бывшие военные, участвовавшие в боевых действиях на стороне Киева, так и люди, которых британские власти и СМИ называют сотрудниками гуманитарных организаций, помогавшими местным жителям в зоне конфликта.