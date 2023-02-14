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Регион
Опубликовано 14 февраля 2023, 20:01
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Восьмой британский наёмник погиб на Украине после начала СВО

МИД Великобритании сообщил о гибели подданного Королевства на Украине

Ещё один британский подданный погиб в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщили в МИД Великобритании. Его имя и обстоятельства произошедшего пока не раскрываются.

"Мы оказываем поддержку родным британца, который умер на территории Украины, и поддерживаем контакт с местными властями", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Соединённого Королевства.

В Кремле оценили влияние иностранных наёмников на ход СВО
В Кремле оценили влияние иностранных наёмников на ход СВО

Дата смерти британца не указывается. Как уточняет телеканал Sky News, ранее сообщалось о гибели семи граждан Британии на Украине после начала российской спецоперации. Среди них были как бывшие военные, участвовавшие в боевых действиях на стороне Киева, так и люди, которых британские власти и СМИ называют сотрудниками гуманитарных организаций, помогавшими местным жителям в зоне конфликта.

Как сообщал Лайф, в начале февраля под Артёмовском погиб бывший американский морпех Пит Рид. Информацию подтвердили его родственники, коллеги, а также представители Госдепа США.

Появилось видео ликвидации американского морпеха под Артёмовском
Появилось видео ликвидации американского морпеха под Артёмовском
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ТАСС / AP / Kirsty wigglesworth

Иван Косицын
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