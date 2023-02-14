Восьмой британский наёмник погиб на Украине после начала СВО
МИД Великобритании сообщил о гибели подданного Королевства на Украине
Ещё один британский подданный погиб в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщили в МИД Великобритании. Его имя и обстоятельства произошедшего пока не раскрываются.
"Мы оказываем поддержку родным британца, который умер на территории Украины, и поддерживаем контакт с местными властями", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Соединённого Королевства.
Дата смерти британца не указывается. Как уточняет телеканал Sky News, ранее сообщалось о гибели семи граждан Британии на Украине после начала российской спецоперации. Среди них были как бывшие военные, участвовавшие в боевых действиях на стороне Киева, так и люди, которых британские власти и СМИ называют сотрудниками гуманитарных организаций, помогавшими местным жителям в зоне конфликта.
Как сообщал Лайф, в начале февраля под Артёмовском погиб бывший американский морпех Пит Рид. Информацию подтвердили его родственники, коллеги, а также представители Госдепа США.
ТАСС / AP / Kirsty wigglesworth