Появилось видео ликвидации американского морпеха под Артёмовском

Американская газета New York Times опубликовала ролик с ракетным ударом в замедленной съёмке, в результате которого на Украине погиб американский наёмник Пит Рид. Боец в прошлом служил в Корпусе морской пехоты США.

На кадрах видно, как в группу людей, один из которых был в камуфляже, попадает ракета. Рядом находится белый фургон без опознавательных знаков. NYT считает, что удар был нанесён боеприпасом для российского противотанкового ракетного комплекса "Корнет", однако признаёт, что доказательств тому нет.