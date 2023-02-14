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14 февраля, 18:12
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Появилось видео ликвидации американского морпеха под Артёмовском

NYT опубликовала видео гибели американского наёмника Рида от ракетного удара

<p>Ракетный удар по группе наёмников под Артёмовском (Бахмутом). Обложка © <a href="https://www.nytimes.com/2023/02/14/world/europe/russian-attack-aid-worker-video.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The New York Times</a> / Erko Laidinen </p>

Ракетный удар по группе наёмников под Артёмовском (Бахмутом). Обложка © The New York Times / Erko Laidinen

Американская газета New York Times опубликовала ролик с ракетным ударом в замедленной съёмке, в результате которого на Украине погиб американский наёмник Пит Рид. Боец в прошлом служил в Корпусе морской пехоты США.

На кадрах видно, как в группу людей, один из которых был в камуфляже, попадает ракета. Рядом находится белый фургон без опознавательных знаков. NYT считает, что удар был нанесён боеприпасом для российского противотанкового ракетного комплекса "Корнет", однако признаёт, что доказательств тому нет.

Момент ракетного удара по фургону. Видео © The New York Times

В Кремле оценили влияние иностранных наёмников на ход СВО

В Кремле оценили влияние иностранных наёмников на ход СВО

Напомним, в начале месяца стало известно, что бывший американский морпех Пит Рид погиб под Артёмовском. Информацию подтвердили его родственники, коллеги, а также представители Госдепа США.

Ирина Фальке
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