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Регион
Опубликовано 14 февраля 2023, 09:52
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В Кремле оценили влияние иностранных наёмников на ход СВО

Песков: Привлечение Киевом иностранных наёмников не изменит ход специальной военной операции, но затянет её

Участие иностранных наёмников в боевых действиях на стороне Украины не изменит ход специальной военной операции. Уверенность в этом выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами во вторник.

При этом он предположил, что данный фактор может повлиять лишь на сроки спецоперации, то есть "затянет" её.

"Ещё раз повторяем: да, это может затянуть события, это может доставить больше страданий украинскому народу, но поменять ход событий это не способно", — подчеркнул представитель Кремля.

Что пишут западные СМИ о потерях ВСУ
Что пишут западные СМИ о потерях ВСУ

Ранее был раскрыт главный коридор для переброски западной техники и наёмников на Украину. Оказалось, что 90% всей идущей в Незалежную иностранной техники поступает туда через территорию Польши, сообщил посол России в стране Сергей Андреев. Он сослался на заявления официальных лиц Варшавы и Киева.

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Getty Images / Zabelin

Александр Юнашев
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