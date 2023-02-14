В Кремле оценили влияние иностранных наёмников на ход СВО
Песков: Привлечение Киевом иностранных наёмников не изменит ход специальной военной операции, но затянет её
Участие иностранных наёмников в боевых действиях на стороне Украины не изменит ход специальной военной операции. Уверенность в этом выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами во вторник.
При этом он предположил, что данный фактор может повлиять лишь на сроки спецоперации, то есть "затянет" её.
"Ещё раз повторяем: да, это может затянуть события, это может доставить больше страданий украинскому народу, но поменять ход событий это не способно", — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее был раскрыт главный коридор для переброски западной техники и наёмников на Украину. Оказалось, что 90% всей идущей в Незалежную иностранной техники поступает туда через территорию Польши, сообщил посол России в стране Сергей Андреев. Он сослался на заявления официальных лиц Варшавы и Киева.
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