Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о нанесённом ударе по базе иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ, в городе Запорожье. По его словам, число уничтоженных бойцов исчисляется десятками.

Уничтоженная база иностранных наёмников в Запорожье. Видео © Telegram / Владимир Рогов

"Был нанесён удар по ресторанному комплексу "Моника Беллуччи", расположенному на территории элитного жилого комплекса "Ренессанс" на Великом Лугу во временно оккупированном городе Запорожье. Что осталось от "Моники" — хорошо видно на фото и видео", — написал он в своём телеграм-канале.









По его словам, этот комплекс был одной из основных баз для элиты Иностранного легиона. В результате удара были уничтожены десятки наёмников и инструкторов.

"Один из гауляйтеров [президента Украины Владимира] Зеленского заявил, что пострадавших и погибших среди людей нет. Правильно, иностранные наёмники-нацисты — не люди", — добавил Рогов.