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Регион
Опубликовано 18 марта 2023, 08:43
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Десятки наёмников ликвидированы при ударе по базе элиты Иностранного легиона в Запорожье

Рогов: Десятки иностранных наёмников уничтожены при ударе по базе в Запорожье

Обложка © t.me / V_Zelenskiy_official

Обложка © t.me / V_Zelenskiy_official

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о нанесённом ударе по базе иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ, в городе Запорожье. По его словам, число уничтоженных бойцов исчисляется десятками.

Уничтоженная база иностранных наёмников в Запорожье. Видео © Telegram / Владимир Рогов

"Был нанесён удар по ресторанному комплексу "Моника Беллуччи", расположенному на территории элитного жилого комплекса "Ренессанс" на Великом Лугу во временно оккупированном городе Запорожье. Что осталось от "Моники" — хорошо видно на фото и видео", — написал он в своём телеграм-канале.

  • Уничтоженная база иностранных наёмников в Запорожье. Фото © Telegram / Владимир Рогов
    Уничтоженная база иностранных наёмников в Запорожье. Фото © Telegram / Владимир Рогов
  • Уничтоженная база иностранных наёмников в Запорожье. Фото © Telegram / Владимир Рогов
    Уничтоженная база иностранных наёмников в Запорожье. Фото © Telegram / Владимир Рогов
  • Уничтоженная база иностранных наёмников в Запорожье. Фото © Telegram / Владимир Рогов
    Уничтоженная база иностранных наёмников в Запорожье. Фото © Telegram / Владимир Рогов
  • Уничтоженная база иностранных наёмников в Запорожье. Фото © Telegram / Владимир Рогов
    Уничтоженная база иностранных наёмников в Запорожье. Фото © Telegram / Владимир Рогов

Уничтоженная база иностранных наёмников в Запорожье. Фото © Telegram / Владимир Рогов

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По его словам, этот комплекс был одной из основных баз для элиты Иностранного легиона. В результате удара были уничтожены десятки наёмников и инструкторов.

"Один из гауляйтеров [президента Украины Владимира] Зеленского заявил, что пострадавших и погибших среди людей нет. Правильно, иностранные наёмники-нацисты — не люди", — добавил Рогов.

Что известно о наступлении, к которому готовится Киев
Что известно о наступлении, к которому готовится Киев

Ранее Лайф писал, что ВСУ активизировались на Запорожском участке линии фронта и предпринимают попытки атаковать, однако безуспешные. Как уточнял председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, все их усилия пресекаются российскими военнослужащими.

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Николь Вербер
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