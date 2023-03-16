Рогов заявил об активизации ВСУ на Запорожском участке линии фронта

ВСУ активизировались на запорожском участке линии фронта и предпринимают попытки атаковать, однако все их усилия успешно пресекаются Российской армией. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Боевики [президента Украины Владимира] Зеленского активизировались на линии боевого соприкосновения. Логики в их действиях пока мы не видим", — приводит его слова РИА "Новости".

Рогов уточнил, что все попытки разведки боем и вскрытия линии обороны РФ пресекаются со значительными потерями для украинской армии как в живой силе, так и военной технике. При этом он добавил, что, действуя таким образом, киевские власти просто "бросают людей на убой".