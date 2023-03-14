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14 марта, 14:57

Балицкий заявил о подготовке Киева к скорой активизации боевых действий

Врио главы Запорожья Балицкий: Киев планирует активизировать боевые действия в 20-х числах марта

Киев планирует в 20-х числах марта активизировать боевые действия, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Но какие они будут — действенная атака, или ложные действия, или отвлекающий манёвр, мы пока не знаем", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

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По словам Балицкого, властям региона известно, что подразделения ВСУ получили боевое распоряжение быть готовыми к атакующим действиям ориентировочно на 20 марта.

"Мы сегодня видим в районе Северного Запорожья скопление до 40 тысяч украинских боевиков и понимаем, что на нашем направлении возможен прорыв, поэтому вооружённые силы занимают оборонительную позицию", — подчеркнул врио губернатора.

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Ранее глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Украина перебрасывает боевую авиацию на Запорожское направление. В частности, речь идёт об истребителях и вертолётах советского производства, которые бывшие страны Варшавского договора передали Киеву.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Car

Никита Никонов
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