Балицкий заявил о подготовке Киева к скорой активизации боевых действий
Врио главы Запорожья Балицкий: Киев планирует активизировать боевые действия в 20-х числах марта
Киев планирует в 20-х числах марта активизировать боевые действия, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Но какие они будут — действенная атака, или ложные действия, или отвлекающий манёвр, мы пока не знаем", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
По словам Балицкого, властям региона известно, что подразделения ВСУ получили боевое распоряжение быть готовыми к атакующим действиям ориентировочно на 20 марта.
"Мы сегодня видим в районе Северного Запорожья скопление до 40 тысяч украинских боевиков и понимаем, что на нашем направлении возможен прорыв, поэтому вооружённые силы занимают оборонительную позицию", — подчеркнул врио губернатора.
Ранее глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Украина перебрасывает боевую авиацию на Запорожское направление. В частности, речь идёт об истребителях и вертолётах советского производства, которые бывшие страны Варшавского договора передали Киеву.
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