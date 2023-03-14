ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 марта 2023, 14:57
3953

Балицкий заявил о подготовке Киева к скорой активизации боевых действий

Врио главы Запорожья Балицкий: Киев планирует активизировать боевые действия в 20-х числах марта

Киев планирует в 20-х числах марта активизировать боевые действия, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Но какие они будут — действенная атака, или ложные действия, или отвлекающий манёвр, мы пока не знаем", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

В Запорожской области назвали фатальным возможное наступление Киева
В Запорожской области назвали фатальным возможное наступление Киева

По словам Балицкого, властям региона известно, что подразделения ВСУ получили боевое распоряжение быть готовыми к атакующим действиям ориентировочно на 20 марта.

"Мы сегодня видим в районе Северного Запорожья скопление до 40 тысяч украинских боевиков и понимаем, что на нашем направлении возможен прорыв, поэтому вооружённые силы занимают оборонительную позицию", — подчеркнул врио губернатора.

Весенний бросок: Почему контрнаступления ВСУ следует ждать под Мелитополем
Весенний бросок: Почему контрнаступления ВСУ следует ждать под Мелитополем

Ранее глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Украина перебрасывает боевую авиацию на Запорожское направление. В частности, речь идёт об истребителях и вертолётах советского производства, которые бывшие страны Варшавского договора передали Киеву.

BannerImage

Getty Images / Diego Herrera Car

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar