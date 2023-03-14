Балицкий заявил о подготовке Киева к скорой активизации боевых действий

Киев планирует в 20-х числах марта активизировать боевые действия, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Но какие они будут — действенная атака, или ложные действия, или отвлекающий манёвр, мы пока не знаем", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По словам Балицкого, властям региона известно, что подразделения ВСУ получили боевое распоряжение быть готовыми к атакующим действиям ориентировочно на 20 марта.

"Мы сегодня видим в районе Северного Запорожья скопление до 40 тысяч украинских боевиков и понимаем, что на нашем направлении возможен прорыв, поэтому вооружённые силы занимают оборонительную позицию", — подчеркнул врио губернатора.