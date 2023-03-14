Рогов: Украина перебрасывает боевую авиацию на Запорожское направление
Власти Украины начали переброску боевой авиации, в том числе советских истребителей, на Запорожское направление. Об этом РИА "Новости" рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Режим Зеленского начал переброску авиации на Запорожское направление", — отметил Рогов.
В частности, речь идёт об истребителях и вертолётах советского производства, которые были переданы Украине странами бывшего Варшавского договора или же вывезены военными США из Афганистана.
Ранее Лайф сообщал, что украинские власти намеренно срывают создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
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