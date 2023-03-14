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Регион
Опубликовано 14 марта 2023, 07:11
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Рогов: Украина перебрасывает боевую авиацию на Запорожское направление

Власти Украины начали переброску боевой авиации, в том числе советских истребителей, на Запорожское направление. Об этом РИА "Новости" рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Режим Зеленского начал переброску авиации на Запорожское направление", — отметил Рогов.

В частности, речь идёт об истребителях и вертолётах советского производства, которые были переданы Украине странами бывшего Варшавского договора или же вывезены военными США из Афганистана.

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Ранее Лайф сообщал, что украинские власти намеренно срывают создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

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Shutterstock / Karolis Kavolelis

Артур Белкин
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