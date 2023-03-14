Рогов: Украина перебрасывает боевую авиацию на Запорожское направление

Власти Украины начали переброску боевой авиации, в том числе советских истребителей, на Запорожское направление. Об этом РИА "Новости" рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

В частности, речь идёт об истребителях и вертолётах советского производства, которые были переданы Украине странами бывшего Варшавского договора или же вывезены военными США из Афганистана.