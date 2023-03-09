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9 марта, 08:52

В Запорожской области начали формировать народное ополчение для охраны общественного порядка

Балицкий сообщил о начале формирования народного ополчения в Запорожской области

В Запорожской области началось формирование народного ополчения, которое будет заниматься охраной общественного порядка и объектов жизнеобеспечения региона. Соответствующий указ подписал врио главы региона Евгений Балицкий, о чём он сообщил в своём телеграм-канале.

"Считаю, что такое решение сегодня продиктовано временем. Главные задачи подразделений Народного ополчения — охрана общественного порядка и важных объектов жизнеобеспечения области, а также защита государственной собственности и имущества граждан. Добровольцы будут проходить службу в Народном ополчении без отрыва от основного места работы. С ополченцами будут проводиться занятия на полигоне опытными инструкторами", — отметил Балицкий.

Вступить в ополчение могут все граждане РФ старше 18 лет и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории области и России.

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Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким и обсудил развитие региона, безопасность и статус добровольческого батальона имени Судоплатова.

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ТАСС / Сергей Медведев

Артур Белкин
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