В Запорожской области начали формировать народное ополчение для охраны общественного порядка

В Запорожской области началось формирование народного ополчения, которое будет заниматься охраной общественного порядка и объектов жизнеобеспечения региона. Соответствующий указ подписал врио главы региона Евгений Балицкий, о чём он сообщил в своём телеграм-канале.

"Считаю, что такое решение сегодня продиктовано временем. Главные задачи подразделений Народного ополчения — охрана общественного порядка и важных объектов жизнеобеспечения области, а также защита государственной собственности и имущества граждан. Добровольцы будут проходить службу в Народном ополчении без отрыва от основного места работы. С ополченцами будут проводиться занятия на полигоне опытными инструкторами", — отметил Балицкий.

Вступить в ополчение могут все граждане РФ старше 18 лет и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории области и России.