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7 марта, 17:29

Путин обсудил с врио главы Запорожской области Балицким вопросы развития региона

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким, в ходе которой обсудил развитие региона, безопасность и статус добровольческого батальона имени Судоплатова. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Обсуждались разные вопросы, связанные с развитием Запорожской области, функционированием экономики хозяйствующих субъектов, другие аспекты социально экономической ситуации", — сказал представитель Кремля журналистам.

По словам Пескова, в ходе встречи стороны также затронули вопросы развития сельскохозяйственной отрасли.

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А ранее Евгений Балицкий заявил, что осенью до 80% жителей Запорожской области будут обладать российскими паспортами. На данный момент среди населения запрос на документы огромный, отметил он.

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kremlin.ru

Наталья Исакова
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