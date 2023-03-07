Путин обсудил с врио главы Запорожской области Балицким вопросы развития региона
Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким, в ходе которой обсудил развитие региона, безопасность и статус добровольческого батальона имени Судоплатова. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Обсуждались разные вопросы, связанные с развитием Запорожской области, функционированием экономики хозяйствующих субъектов, другие аспекты социально экономической ситуации", — сказал представитель Кремля журналистам.
По словам Пескова, в ходе встречи стороны также затронули вопросы развития сельскохозяйственной отрасли.
А ранее Евгений Балицкий заявил, что осенью до 80% жителей Запорожской области будут обладать российскими паспортами. На данный момент среди населения запрос на документы огромный, отметил он.