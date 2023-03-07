Путин обсудил с врио главы Запорожской области Балицким вопросы развития региона

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким, в ходе которой обсудил развитие региона, безопасность и статус добровольческого батальона имени Судоплатова. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Обсуждались разные вопросы, связанные с развитием Запорожской области, функционированием экономики хозяйствующих субъектов, другие аспекты социально экономической ситуации", — сказал представитель Кремля журналистам.

По словам Пескова, в ходе встречи стороны также затронули вопросы развития сельскохозяйственной отрасли.