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6 марта, 09:29
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Балицкий предрёк мирный переход в состав РФ нескольких регионов Украины

Балицкий заявил, что уже весной Запорожье, Николаев и Одесса могут войти в состав РФ

Уже этой весной на Украине может произойти кризис, после которого Запорожская, Николаевская и Одесская области мирно войдут в состав России. Такое предположение сделал врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий.

"Буквально весной будет кризис, это мой прогноз. Ну а после этого области начнут определяться: Николаевская, Одесская области и Запорожье сами по себе начнут мирным образом переходить на нашу сторону, на сторону добра", сказал он в эфире телеканала "Крым 24".

По словам политика, упаднические настроения среди мирного населения ему подтвердили люди, которые "имеют связи с Днепропетровском, с Запорожьем, с Харьковом". К украинцам пришло понимание "бессмысленности этой войны", как к немцам, жившим в нацисткой Германии периода Великой Отечественной.

"Надо менять режим, надо менять Гитлера", добавил Балицкий.

В Запорожской области России назначена новая столица региона

В Запорожской области России назначена новая столица региона

Ранее Евгений Балицкий заявил, что осенью до 80% жителей Запорожской области будут обладать российскими паспортами. На данный момент среди населения запрос на документы огромный, отметил он.

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ТАСС / Zuma

Матвей Константинов
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