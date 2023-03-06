Балицкий предрёк мирный переход в состав РФ нескольких регионов Украины
Балицкий заявил, что уже весной Запорожье, Николаев и Одесса могут войти в состав РФ
Уже этой весной на Украине может произойти кризис, после которого Запорожская, Николаевская и Одесская области мирно войдут в состав России. Такое предположение сделал врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий.
"Буквально весной будет кризис, это мой прогноз. Ну а после этого области начнут определяться: Николаевская, Одесская области и Запорожье сами по себе начнут мирным образом переходить на нашу сторону, на сторону добра", — сказал он в эфире телеканала "Крым 24".
По словам политика, упаднические настроения среди мирного населения ему подтвердили люди, которые "имеют связи с Днепропетровском, с Запорожьем, с Харьковом". К украинцам пришло понимание "бессмысленности этой войны", как к немцам, жившим в нацисткой Германии периода Великой Отечественной.
"Надо менять режим, надо менять Гитлера", — добавил Балицкий.
Ранее Евгений Балицкий заявил, что осенью до 80% жителей Запорожской области будут обладать российскими паспортами. На данный момент среди населения запрос на документы огромный, отметил он.
ТАСС / Zuma