Балицкий предрёк мирный переход в состав РФ нескольких регионов Украины

Уже этой весной на Украине может произойти кризис, после которого Запорожская, Николаевская и Одесская области мирно войдут в состав России. Такое предположение сделал врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий.

"Буквально весной будет кризис, это мой прогноз. Ну а после этого области начнут определяться: Николаевская, Одесская области и Запорожье сами по себе начнут мирным образом переходить на нашу сторону, на сторону добра", — сказал он в эфире телеканала "Крым 24".

По словам политика, упаднические настроения среди мирного населения ему подтвердили люди, которые "имеют связи с Днепропетровском, с Запорожьем, с Харьковом". К украинцам пришло понимание "бессмысленности этой войны", как к немцам, жившим в нацисткой Германии периода Великой Отечественной.

"Надо менять режим, надо менять Гитлера", — добавил Балицкий.