До 80% жителей Запорожской области получат российские паспорта к осени

Запрос на получение российского гражданства в Запорожской области огромный, врио главы региона Евгений Балицкий прогнозирует, что паспорта РФ к осени получит до 80% жителей области.

"Сейчас в сёла ездят выездные бригады. Запрос огромный. Надо обеспечить выборы в сентябре, а для этого людям нужны паспорта. Никого не ограничиваем. Надеюсь, к лету до 50% населения будут [с российскими паспортами], к сентябрю — до 80%. Такая планка поставлена", — рассказал он в эфире телеканала "Крым-242".