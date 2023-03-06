До 80% жителей Запорожской области получат российские паспорта к осени
Запрос на получение российского гражданства в Запорожской области огромный, врио главы региона Евгений Балицкий прогнозирует, что паспорта РФ к осени получит до 80% жителей области.
"Сейчас в сёла ездят выездные бригады. Запрос огромный. Надо обеспечить выборы в сентябре, а для этого людям нужны паспорта. Никого не ограничиваем. Надеюсь, к лету до 50% населения будут [с российскими паспортами], к сентябрю — до 80%. Такая планка поставлена", — рассказал он в эфире телеканала "Крым-242".
Напомним, в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о порядке подачи ряда заявлений, связанных с получением российского гражданства жителями новых регионов. В частности, уточняется процедура выдачи паспорта РФ и говорится о признании ребёнка младше 14 лет российским гражданином. А главное — утверждён порядок подачи и учёта заявлений о нежелании иметь гражданство Украины.
ТАСС / Алексей Павлишак