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16 февраля, 12:28

"Люблю русский народ": Джефф Монсон не хочет больше быть гражданином США

Боец MMA Монсон отказывается от гражданства США из-за нежелания иметь с ними ничего общего

Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон, проживающий в России, отказывается от гражданства США, так как категорически не согласен с американской политикой. Об этом он заявил РИА "Новости".

"Я действительно прохожу процедуру отказа от гражданства США. Этот процесс может занять пару месяцев. Я скучаю по своей семье, но на этом всё. Не хочу иметь ничего общего с Америкой", — пояснил он.

США причиняют страдания всему миру, вводя санкции и развязывая войны, напомнил спортсмен. По его словам, именно несогласие с внутренней и внешней политикой Штатов стало причиной отказа от их гражданства. "Люблю Россию и русский народ, счастлив здесь", — подчеркнул Монсон.

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Напомним, в 2018 году Монсон получил российское гражданство и даже был избран в депутаты в подмосковном Красногорске. А осенью прошлого года боец сделал татуировку с буквой Z на шее в знак поддержки Донбасса.

Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров

Татьяна Миссуми
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