"Люблю русский народ": Джефф Монсон не хочет больше быть гражданином США
Боец MMA Монсон отказывается от гражданства США из-за нежелания иметь с ними ничего общего
Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон, проживающий в России, отказывается от гражданства США, так как категорически не согласен с американской политикой. Об этом он заявил РИА "Новости".
"Я действительно прохожу процедуру отказа от гражданства США. Этот процесс может занять пару месяцев. Я скучаю по своей семье, но на этом всё. Не хочу иметь ничего общего с Америкой", — пояснил он.
США причиняют страдания всему миру, вводя санкции и развязывая войны, напомнил спортсмен. По его словам, именно несогласие с внутренней и внешней политикой Штатов стало причиной отказа от их гражданства. "Люблю Россию и русский народ, счастлив здесь", — подчеркнул Монсон.
Напомним, в 2018 году Монсон получил российское гражданство и даже был избран в депутаты в подмосковном Красногорске. А осенью прошлого года боец сделал татуировку с буквой Z на шее в знак поддержки Донбасса.
ТАСС / Гавриил Григоров