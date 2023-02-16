"Люблю русский народ": Джефф Монсон не хочет больше быть гражданином США

Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон, проживающий в России, отказывается от гражданства США, так как категорически не согласен с американской политикой. Об этом он заявил РИА "Новости".

"Я действительно прохожу процедуру отказа от гражданства США. Этот процесс может занять пару месяцев. Я скучаю по своей семье, но на этом всё. Не хочу иметь ничего общего с Америкой", — пояснил он.