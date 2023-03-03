В Запорожской области России назначена новая столица региона
Балицкий подписал указ о Мелитополе как столице Запорожской области
Врио главы Запорожской области России Евгений Балицкий подписал указ о переносе административного центра в Мелитополь. Соответствующий документ утверждён 3 марта. Там также говорится, что теперь территория региона будет состоять из 16 административных единиц.
"Образовать административно-территориальные единицы Запорожской области: города областного значения Запорожской области: город Мелитополь, город Бердянск, город Энергодар. <...> Установить, что административно-политическим центром Запорожской области является город Мелитополь", — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте администрации.
Также в регионе теперь 13 районов: Акимовский, Бердянский, Васильевский, Веселовский, Каменско-Днепровский, Куйбышевский, Мелитопольский, Михайловский, Пологовский, Приазовский, Приморский, Токмакский и Черниговский. Все их границы, а также двух городов — Бердянска и Энергодара — определены рамками административного районирования Украинской ССР по состоянию на 16 сентября 1991 года. Новый документ, подписанный сегодня, вступил в силу сразу после его опубликования.
Город Запорожье, который был административным центром Запорожской области во время её принадлежности Украине, сейчас пока находится под контролем Киева.
Напомним, 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошло голосование на референдумах. Абсолютное большинство жителей этих территорий высказалось за их воссоединение с Россией.
ТАСС / Сергей Мальгавко