В Запорожской области России назначена новая столица региона

Врио главы Запорожской области России Евгений Балицкий подписал указ о переносе административного центра в Мелитополь. Соответствующий документ утверждён 3 марта. Там также говорится, что теперь территория региона будет состоять из 16 административных единиц.

"Образовать административно-территориальные единицы Запорожской области: города областного значения Запорожской области: город Мелитополь, город Бердянск, город Энергодар. <...> Установить, что административно-политическим центром Запорожской области является город Мелитополь", — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте администрации.

Также в регионе теперь 13 районов: Акимовский, Бердянский, Васильевский, Веселовский, Каменско-Днепровский, Куйбышевский, Мелитопольский, Михайловский, Пологовский, Приазовский, Приморский, Токмакский и Черниговский. Все их границы, а также двух городов — Бердянска и Энергодара — определены рамками административного районирования Украинской ССР по состоянию на 16 сентября 1991 года. Новый документ, подписанный сегодня, вступил в силу сразу после его опубликования.

Город Запорожье, который был административным центром Запорожской области во время её принадлежности Украине, сейчас пока находится под контролем Киева.