Женщинам в Белоруссии разрешили вступать в народное ополчение

Численность народного ополчения в Белоруссии может достигать до 150 тысяч человек, а в его составе могут быть и женщины. Об этом в ходе обсуждения закона о народном ополчении заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин. Его слова приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".

Согласно подсчётам, численность ополченцев составит от 100 до 150 тысяч человек по всей Белоруссии. В данном случае речь идёт о добровольцах. Министр напомнил о словах президента Александра Лукашенко, когда тот заявил, что каждый должен уметь владеть оружием и защищать свой дом, но при этом у страны достаточно мобилизационного ресурса.

"У нас достаточно мобилизационного ресурса, который состоит на учёте в наших военных комиссариатах. По поручению главы государства мы провели проверку и видим, что они не все будут задействованы по мобилизационному плану. Это те люди, которые уже обучены владеть оружием, но мы не исключаем, что добровольцами могут быть и люди, которые не прошли военную подготовку, в том числе и женщины", — сказал он.

Для этих добровольцев предусмотрены непродолжительные курсы подготовки. Хренин пояснил, что Белоруссия способна обучить людей за короткий срок. В народное ополчение, по словам министра, будут входить добровольцы, которых снарядят всем необходимым вооружением, а задачи они будут выполнять "только у себя дома".