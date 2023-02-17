Лукашенко заявил о готовности Белоруссии производить штурмовики МиГ-25 при поддержке РФ
Белоруссия готова начать производство самолётов-штурмовиков при небольшой поддержке России. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
По словам Лукашенко, в Белоруссии производится до тысячи комплектующих для МС21 Sushoi Superjet.
"И как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолёта МиГ-25, по-моему, который себя хорошо в Украине показывал… Штурмовик, рабочая лошадка. Готовы даже в Белоруссии производить при соответствующей небольшой поддержке Российской Федерации", — сказал Лукашенко Путину.
Встреча президентов двух стран началась сегодня в Москве около 15:00. Главы государств обсудят дальнейшее развитие отношений стратегического партнёрства и союзничества между Москвой и Минском, а также интеграционное взаимодействие стран в рамках Союзного государства.
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