Лукашенко заявил о готовности Белоруссии производить штурмовики МиГ-25 при поддержке РФ

Белоруссия готова начать производство самолётов-штурмовиков при небольшой поддержке России. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Лукашенко, в Белоруссии производится до тысячи комплектующих для МС21 Sushoi Superjet.

"И как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолёта МиГ-25, по-моему, который себя хорошо в Украине показывал… Штурмовик, рабочая лошадка. Готовы даже в Белоруссии производить при соответствующей небольшой поддержке Российской Федерации", — сказал Лукашенко Путину.