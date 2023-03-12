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Опубликовано 12 марта 2023, 07:05

Рогов заявил, что Киев срывает создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Киевские власти намеренно срывают создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом заявил председатель движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Режим Зеленского срывает любое продвижение в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, отказываясь давать какие-либо гарантии по недопущению обстрела атомной станции и её города-спутника Энергодара", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По его словам, безопасность станции гарантируют две составляющие — отсутствие обстрелов со стороны украинской армии и должная охрана, которую обеспечивают сотрудники Росгвардии.

В Запорожье после серии взрывов пропали свет и мобильная связь
В Запорожье после серии взрывов пропали свет и мобильная связь

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что договорённость по вопросу создания защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции была уже близко, но Украина заблокировала её.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Оксана Попова
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