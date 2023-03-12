Рогов заявил, что Киев срывает создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Киевские власти намеренно срывают создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом заявил председатель движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Режим Зеленского срывает любое продвижение в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, отказываясь давать какие-либо гарантии по недопущению обстрела атомной станции и её города-спутника Энергодара", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По его словам, безопасность станции гарантируют две составляющие — отсутствие обстрелов со стороны украинской армии и должная охрана, которую обеспечивают сотрудники Росгвардии.