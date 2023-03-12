Рогов заявил, что Киев срывает создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Киевские власти намеренно срывают создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом заявил председатель движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Режим Зеленского срывает любое продвижение в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, отказываясь давать какие-либо гарантии по недопущению обстрела атомной станции и её города-спутника Энергодара", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
По его словам, безопасность станции гарантируют две составляющие — отсутствие обстрелов со стороны украинской армии и должная охрана, которую обеспечивают сотрудники Росгвардии.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что договорённость по вопросу создания защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции была уже близко, но Украина заблокировала её.
ТАСС / Сергей Мальгавко