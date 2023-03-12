Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 марта, 07:05

Рогов заявил, что Киев срывает создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Киевские власти намеренно срывают создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом заявил председатель движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Режим Зеленского срывает любое продвижение в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, отказываясь давать какие-либо гарантии по недопущению обстрела атомной станции и её города-спутника Энергодара", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По его словам, безопасность станции гарантируют две составляющие — отсутствие обстрелов со стороны украинской армии и должная охрана, которую обеспечивают сотрудники Росгвардии.

В Запорожье после серии взрывов пропали свет и мобильная связь

В Запорожье после серии взрывов пропали свет и мобильная связь

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что договорённость по вопросу создания защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции была уже близко, но Украина заблокировала её.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров