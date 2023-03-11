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Регион
Опубликовано 11 марта 2023, 15:43
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В Запорожье после серии взрывов пропали свет и мобильная связь

Рогов сообщил о трёх взрывах в городе Запорожье

Как минимум три взрыва прогремело в городе Запорожье, который контролируется киевским режимом. Об этом сообщил глава движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Около 16:22 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучали взрывы. На данный момент земляки сообщают как минимум о трёх взрывах. При этом воздушная тревога не объявлялась ни до, ни после взрывов", уточнил он в телеграм-канале.

После взрывов пожар начался в одном из городских районов. Жители сообщают о проблемах с электроснабжением и потере сигнала мобильной связи. Украинские СМИ подтверждают поступившую информацию.

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Ранее сообщалось, что российские военные нанесли массированный удар возмездия по территории Украины в ответ на теракт в Брянской области, произошедший 2 марта.

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t.me / Владимир Рогов

Татьяна Миссуми
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