В Запорожье после серии взрывов пропали свет и мобильная связь

Как минимум три взрыва прогремело в городе Запорожье, который контролируется киевским режимом. Об этом сообщил глава движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Около 16:22 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучали взрывы. На данный момент земляки сообщают как минимум о трёх взрывах. При этом воздушная тревога не объявлялась ни до, ни после взрывов", — уточнил он в телеграм-канале.

После взрывов пожар начался в одном из городских районов. Жители сообщают о проблемах с электроснабжением и потере сигнала мобильной связи. Украинские СМИ подтверждают поступившую информацию.