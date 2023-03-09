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9 марта, 09:38

ДТЭК: Оборудование трёх теплоэлектростанций на Украине серьёзно повреждено

Серьёзные повреждения получили три теплоэлектростанции на Украине. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба местного энергохолдинга ДТЭК, не уточнив местоположение ТЭС.

"Пострадали три теплоэлектростанции. <...> Серьёзно повреждено оборудование ТЭС", — говорится в сообщении компании.

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Ранее Лайф рассказывал, что по всей Украине минувшей ночью вводились экстренные отключения света. В ряде регионов были повреждены "объекты критической инфраструктуры".

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Getty Images / Andre Luis Alves

Светлана Оперук
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