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9 марта, 09:24

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами натовского калибра

Куйбышевский район Донецка утром в четверг оказался под обстрелом украинских войск. Как сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), по городу было выпущено три снаряда натовского калибра.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: населённый пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район) выпущено три снаряда калибра 155 мм", — проинформировали в Центре.

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Напомним, что на днях девочка-подросток погибла в Петровском районе Донецка в результате украинского обстрела. А 4 марта ВСУ дважды атаковали Донецк с помощью беспилотников. В первом случае пострадало два человека, второе нападение, по предварительным данным, обошлось без жертв.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Марина Калегина
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