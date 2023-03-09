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Опубликовано 9 марта 2023, 09:24

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами натовского калибра

Куйбышевский район Донецка утром в четверг оказался под обстрелом украинских войск. Как сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), по городу было выпущено три снаряда натовского калибра.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: населённый пункт Карловка – город Донецк, Куйбышевский район, выпущено три снаряда калибра 155 мм", — проинформировали в центре.

Жительницы Донбасса рассказали, как живут под обстрелами
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Напомним, что на днях девочка-подросток погибла в Петровском районе Донецка в результате украинского обстрела. А 4 марта ВСУ дважды атаковали Донецк с помощью беспилотников. В первом случае пострадали два человека, второе нападение, по предварительным данным, обошлось без жертв.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Марина Калегина
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