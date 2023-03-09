ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами натовского калибра

Куйбышевский район Донецка утром в четверг оказался под обстрелом украинских войск. Как сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), по городу было выпущено три снаряда натовского калибра.