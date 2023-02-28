Девочка-подросток погибла при ударе ВСУ по Донецку
Девочка-подросток погибла в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка
Девочка стала жертвой обстрела Петровского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает в "Телеграме" Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
"В результате обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка погибла девочка-подросток 2008 г.р.", — сказано в сообщении.
Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в международные организации из-за обстрела ВСУ бригады врачей. Омбудсмен подчеркнула, что это нарушение международного права.
ТАСС / Валентин Спринчак