Девочка-подросток погибла при ударе ВСУ по Донецку

Девочка стала жертвой обстрела Петровского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает в "Телеграме" Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

"В результате обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка погибла девочка-подросток 2008 г.р.", — сказано в сообщении.