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Регион
Опубликовано 28 февраля 2023, 18:58
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Девочка-подросток погибла при ударе ВСУ по Донецку

Девочка-подросток погибла в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка

Девочка стала жертвой обстрела Петровского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает в "Телеграме" Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

"В результате обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка погибла девочка-подросток 2008 г.р.", — сказано в сообщении.

Обстрел российского журналиста и врачей скорой в Донецке попал на видео
Обстрел российского журналиста и врачей скорой в Донецке попал на видео

Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в международные организации из-за обстрела ВСУ бригады врачей. Омбудсмен подчеркнула, что это нарушение международного права.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Андрей Бражников
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