Обстрел российского журналиста и врачей скорой в Донецке попал на видео

Корреспондент Readovka Даниил Дмитриев вместе с врачами бригады скорой помощи попал под обстрел в Донецке. Об этом сообщается на сайте издания.

Корреспондент издания Readovka Даниил Дмитриев вместе с врачами скорой помощи попал под обстрел в Донецке. Видео © VK / readovkanews

Инцидент произошёл, когда журналист готовил репортаж о работе медиков. На кадрах видно, что украинские военные обстреляли живой квартал, более того, во дворе дома стояла машина скорой помощи. Журналист не пострадал, вместе с местными жителями он успел эвакуироваться в безопасное место.

При обстреле Петровского района Донецка украинский снаряд попал в жилой дом. Одну из квартир пробило насквозь осколком, пострадал мужчина.

В свою очередь представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) информирует, что в 16:55 украинские войска также выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка. О пострадавших не сообщается.