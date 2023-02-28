Российского военкора контузило при обстреле ВСУ возле Донецка

Военного корреспондента Ura.ru Сергея Саблина контузило во время обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом информационное агентство сообщает на своём сайте.

Инцидент произошёл на Южно-Донецком направлении, где журналист занимался подготовкой серии репортажей. Артиллерийский снаряд взорвался в нескольких метрах от военкора, его отбросило в сторону. Каска и бронежилет смягчили удар о землю. Сейчас Саблин проходит лечение в госпитале Запорожской области, его жизнь вне опасности.