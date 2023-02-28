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28 февраля, 11:37

Российского военкора контузило при обстреле ВСУ возле Донецка

Военкор Ura.ru получил контузию при обстреле со стороны ВСУ

Военного корреспондента Ura.ru Сергея Саблина контузило во время обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом информационное агентство сообщает на своём сайте.

Инцидент произошёл на Южно-Донецком направлении, где журналист занимался подготовкой серии репортажей. Артиллерийский снаряд взорвался в нескольких метрах от военкора, его отбросило в сторону. Каска и бронежилет смягчили удар о землю. Сейчас Саблин проходит лечение в госпитале Запорожской области, его жизнь вне опасности.

Неразорвавшийся снаряд нашли на детской площадке под Белгородом после обстрела ВСУ

Неразорвавшийся снаряд нашли на детской площадке под Белгородом после обстрела ВСУ

Ранее сообщалось, что десять сотрудников МЧС получили ранения в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка. Одного из спасателей госпитализировали в состоянии среднетяжёлой степени тяжести.

Обложка ©

Getty Images / Mustafa Ciftci

Никита Никонов
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