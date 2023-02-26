Омбудсмен ДНР обратилась в международные организации из-за обстрела ВСУ бригады врачей

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в международные организации после того, как ВСУ обстреляли бригаду медиков, прибывшую в Донецк для оказания помощи раненым.

"Это вопиющее нарушение международного права. Мы понимаем, что международные инстанции закрывают глаза на преступления Украины, но это не означает, что мы не будем акцентировать на этом внимание. Я направила обращения в международные организации, приложив видео и все данные о последствиях этого удара", — рассказала Морозова в беседе с ТАСС.

Она отметила, что также попросила уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову предать случившееся максимальной огласке. Омбудсмен напомнила, что медицинские работники должны защищаться Женевской конвенцией, однако Киев игнорирует положения документа.

"Беспринципные убийцы, которые цинично выкладывают в Сеть доказательства своих преступлений. Они открыто показывают, что прекрасно понимали, куда наносят удар. Подчеркну, что всё это происходит при осознанном попустительстве Запада", — заключила Морозова.