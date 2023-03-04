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Опубликовано 4 марта 2023, 10:30

ВСУ дважды за утро атаковали беспилотниками Донецк

ВСУ второй раз за день атаковали Донецк с помощью беспилотника, снаряд был сброшен на Кировский район Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"10:40 г. Донецк (Кировский район). Сброшен боеприпас с БПЛА", — отмечается в сообщении в телеграм-канале представительства.

Первое нападение зафиксировано в 9:40 в посёлке Старомихайловка на западной окраине Донецка. Украинские военные сбросили с дрона снаряд на здание местной администрации, пострадало два человека.

Девочка-подросток погибла при ударе ВСУ по Донецку
Девочка-подросток погибла при ударе ВСУ по Донецку

Ранее сообщалось, что корреспондент Readovka Даниил Дмитриев вместе с врачами бригады скорой помощи попал под обстрел в Донецке. Журналист успел спрятаться в укрытие вместе с местными жителями.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Татьяна Миссуми
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