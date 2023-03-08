Привычные занятия и концентрация на хорошем: Жительницы Донбасса рассказали, как живут под обстрелами

Простые жительницы Донецка и Луганска рассказали, как они смирились с тем, что их родные города стали зонами боевых действий. Историями они поделились с изданием Super для спецпроекта "Новая весна".

Простые жительницы Донбасса в проекте издания Super. Видео © Super

Обычные женщины Донбасса рассказали, каково это — остаться жить в столь сложных и опасных обстоятельствах. Например, 38-летняя Маруся поделилась, что не смотрит телевизор и не читает новости, а концентрируется только на том, что приносит радость.

"На учёбе, курсах повышения квалификации. Занимаюсь спортом, хожу в танцевальную студию. Ещё у меня две дочери, которые не дают унывать. Мой психологический комфорт — залог их психологического комфорта. Когда у нас были бомбёжки, я включала громкую музыку, и они танцевали", — сказала женщина.

А 26-летняя жительница Донецка Наташа рассказала, что больше всего любит в городе набережную. По её словам, такие места удерживают в родных краях.

"Такие места держат в городе: ты вспоминаешь связанные с ними события — и на душе становится тепло. Мои чувства к Донецку не изменились, но мне больно и обидно за него. Как говорят, хочется приложить подорожник, чтобы раны города и его жителей затянулись", — поделилась девушка.

Другая собеседница издания — 39-летняя Сима — во время плохих событий успокаивает себя тем, что Бог посылает только те испытания, которые человек способен пережить.

"Это не спасает от моментов отчаяния, я же обычный человек, но даёт веру в то, что всё происходит не просто так. Это уроки, которые нужно усвоить", — отметила она.