Нейросеть создала к 8 Марта образы российских женщин разных профессий
Нейросеть создала образы российских женщин разных профессий по фотобанку Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Об этом рассказала руководитель организации Ксения Разуваева.
Нейросеть создала образы российских женщин. Видео © Telegram / Ксения Разуваева (Росмолодёжь)
"Мы попросили искусственный интеллект сформировать эти изображения на 8 Марта. Многие из представительниц женского пола проведут сегодняшний день на работе. И как приятно, что среди списка, предложенного искусственным интеллектом, есть наши прекрасные волонтёры, которые трудятся без праздников и выходных, чтобы безвозмездно помогать", — написала она в телеграм-канале.
На изображениях, созданных искусственным интеллектом, также представлены сотрудницы МЧС, МВД и юные участницы проектов Росмолодёжи.
"Конечно, здесь не хватает и других представительниц важных и нужных профессий. Сегодня их лично поздравляют добровольцы по всей стране: дарят цветы проводникам, работницам столовых, медикам, кондукторам", — добавила Разуваева.
Ранее Лайф писал о том, что военнослужащие РФ записали около двух тысяч поздравлений для россиянок из зоны проведения специальной военной операции.
Telegram / Ксения Разуваева (Росмолодёжь)