Военнослужащие РФ записали около двух тысяч поздравлений для россиянок из зоны проведения специальной военной операции. Видеоприветы любимым женщинам бойцов передали представители движения "Народный фронт".

"Мы скоро вернёмся домой живыми, целыми, невредимыми. И будем вас радовать, обнимать, любить, целовать. Ждите, девчонки, мы вернёмся", — сказано в видеообращении военных.