Бойцы СВО поздравили любимых женщин с 8 Марта
Участники СВО отправили около двух тысяч видеопоздравлений с 8 Марта любимым
Военнослужащие РФ записали около двух тысяч поздравлений для россиянок из зоны проведения специальной военной операции. Видеоприветы любимым женщинам бойцов передали представители движения "Народный фронт".
Бойцы СВО поздравили любимых женщин с 8 Марта. Видео © LIFE
"Мы скоро вернёмся домой живыми, целыми, невредимыми. И будем вас радовать, обнимать, любить, целовать. Ждите, девчонки, мы вернёмся", — сказано в видеообращении военных.
Бойцы адресовали поздравления с Международным женским днём своим жёнам, мамам, бабушкам, любимым девушкам, сёстрам и дочерям.
Ранее россиянок с Международным женским днём поздравил президент Владимир Путин. Тёплые слова сказали и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, и глава МЧС Александр Куренков, а также артисты и даже космонавты.
LIFE