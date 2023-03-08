Космонавты с МКС поздравили россиянок с 8 Марта и поблагодарили их за безграничную любовь

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин с борта МКС поздравили женщин с 8 Марта. Видеообращение опубликовала в телеграм-канале пресс-служба "Роскосмоса".

Космонавты Прокопьев и Петелин с МКС поздравили россиянок с 8 Марта. Видео © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

"Дорогие женщины! Мамы, бабушки, жёны, сёстры и дочери! Сегодня мы отмечаем один из самых любимых в нашей стране праздников — 8 Марта. И, хотя с этим праздником мы поздравляем вас раз в году весной, мы счастливы и благодарны вам за то, что вы окружаете нас своей заботой и любовью вне зависимости от времени года", — сказал Петелин.

Прокопьев же сказал спасибо за безграничную любовь и поддержку в любых ситуациях. Он призвал всех женщин помнить, что они прекрасны — и в этом их сила. Космонавты пожелали, чтобы родные и близкие дарили дамам своё внимание и душевное тепло каждый день.

"Чтобы ваши мужья, дети и внуки постоянно признавались вам в любви. С праздником вас, с Международным женским днём!" — добавил Прокопьев.