"Любви и взаимопонимания": Путин на фоне царицы и букета поздравил россиянок с 8 Марта

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днём. Глава государства отметил, что в России возвышенное, уважительное отношение к женщине является безусловной ценностью. Лидер страны записал видеобращение на фоне букета цветов и скульптуры Екатерины II.

Путин поздравил россиянок с 8 Марта. Видео © LiFE

"Этот праздник отмечается во многих государствах, но для России он всегда наполнен особым теплом и смыслом, самыми добрыми, светлыми искренними чувствами. Потому что возвышенное уважительное отношение к женщине, к материнству – для нас безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение", — сказал Владимир Путин.

Он заверил, что российские мужчины знают, как много в жизни держится на женщинах, на их трудах и душевной щедрости. Президент отметил то, как много сил представительницы прекрасного пола отдают заботе о детях, о том, чтобы в семье царили любовь, уют и согласие. Отдельно глава государства поздравил женщин-военнослужащих.

"Женщин, девушек из боевых подразделений, военных врачей, фельдшеров, медсестер из полковых мед пунктов, медицинских рот, госпиталей и больниц. Тех, кто с риском для собственной жизни на передовой спасает раненых. Ваша смелость, решительность, отвага поражает даже самых закаленных бойцов", — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что также женщины вдохновляют, вселяют веру, помогают героям "не взирая на расстояния почувствовать частичку дома".

"А ваше сострадание, милосердие способны творить и творят настоящие чудеса! В этот день наступившей весны хочу пожелать вам любви, взаимопонимания с теми, кто вам дорог. И чтобы то душевное тепло, которым вы так щедро делитесь, возвращалось к вам сторицей, также согревало ваши сердца. С праздником Вас, с Международным женским днём!", — сказал Президент России.