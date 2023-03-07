Лайф узнал содержание поздравительных открыток от Путина в честь 8 Марта

Президент России Владимир Путин пожелал женщинам здоровья, успехов и исполнения всех их желаний в праздничных открытках в честь 8 Марта, которые отправят общественным деятелям, политикам, актрисам, журналисткам и многим другим.

Президент России Владимир Путин пожелал женщинам здоровья, успехов и исполнения всех их мечт в праздничной открытке в честь 8 Марта. Фото © LIFE

"Этот замечательный праздник создаёт особое, по-весеннему радостное настроение, дарит прекрасную возможность выразить женщинам искреннее восхищение их добротой и нежностью, душевным теплом и жизненной стойкостью. Пусть ваши мечты сбываются, а в доме всегда царят счастье, любовь и взаимопонимание", — отметил глава государства.