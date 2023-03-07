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7 марта, 12:48

Лайф узнал содержание поздравительных открыток от Путина в честь 8 Марта

Путин пожелал женщинам здоровья, успехов и исполнения желаний в открытках в честь 8 Марта

Президент России Владимир Путин пожелал женщинам здоровья, успехов и исполнения всех их желаний в праздничных открытках в честь 8 Марта, которые отправят общественным деятелям, политикам, актрисам, журналисткам и многим другим.

Президент России Владимир Путин пожелал женщинам здоровья, успехов и исполнения всех их мечт в праздничной открытке в честь 8 Марта. Фото © LIFE

Президент России Владимир Путин пожелал женщинам здоровья, успехов и исполнения всех их мечт в праздничной открытке в честь 8 Марта. Фото © LIFE

"Этот замечательный праздник создаёт особое, по-весеннему радостное настроение, дарит прекрасную возможность выразить женщинам искреннее восхищение их добротой и нежностью, душевным теплом и жизненной стойкостью. Пусть ваши мечты сбываются, а в доме всегда царят счастье, любовь и взаимопонимание", — отметил глава государства.

Кинолог рассказал, как 8 Марта может стать совсем непраздничным днём для собаки

Кинолог рассказал, как 8 Марта может стать совсем непраздничным днём для собаки

Ранее глава МЧС России Александр Куренков поздравил женщин страны с 8 Марта и подчеркнул, что в ведомстве трудятся особые представительницы прекрасного пола.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Дружинин

Артур Белкин
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