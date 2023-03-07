"Грацию невозможно скрыть под мундиром": Куренков поздравил сотрудниц МЧС с 8 Марта
Глава МЧС Куренков поздравил россиянок с 8 Марта
Глава МЧС России Александр Куренков поздравил женщин страны с 8 Марта. Он отметил, что в ведомстве трудятся особые представительницы прекрасного пола.
Глава МЧС России поздравил женщин с 8 Марта. Видео © Telegram / ZАЩИТНИКИ
"Профессионалы в двух десятках направлений. Выполняя крайне важную, ответственную работу, вы в первую очередь остаётесь матерями, жёнами, сёстрами. Женское изящество и грацию невозможно скрыть под мундиром", — заявил глава ведомства.
Куренков добавил, что женщины восхищают безмерной заботой и отзывчивостью, вселяют надежду в самых сложных ситуациях.
"В вас удивительно сочетаются душевная щедрость, очаровательная нежность и внутренняя сила. Милые женщины, желаю вам прекрасного настроения, семейного благополучия и счастья в личной жизни", — отметил он.
Ранее академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко поздравил медработниц с 8 Марта, назвав их труд героическим.
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