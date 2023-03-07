"Грацию невозможно скрыть под мундиром": Куренков поздравил сотрудниц МЧС с 8 Марта

Глава МЧС России Александр Куренков поздравил женщин страны с 8 Марта. Он отметил, что в ведомстве трудятся особые представительницы прекрасного пола.

Глава МЧС России поздравил женщин с 8 Марта. Видео © Telegram / ZАЩИТНИКИ

"Профессионалы в двух десятках направлений. Выполняя крайне важную, ответственную работу, вы в первую очередь остаётесь матерями, жёнами, сёстрами. Женское изящество и грацию невозможно скрыть под мундиром", — заявил глава ведомства.

Куренков добавил, что женщины восхищают безмерной заботой и отзывчивостью, вселяют надежду в самых сложных ситуациях.

"В вас удивительно сочетаются душевная щедрость, очаровательная нежность и внутренняя сила. Милые женщины, желаю вам прекрасного настроения, семейного благополучия и счастья в личной жизни", — отметил он.