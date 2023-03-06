"Вы — источник вдохновения": Онищенко тепло поздравил россиянок с наступающим 8 Марта

Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко поздравил женщин с наступающим 8 Марта. В своём обращении, опубликованном РИА ФАН, он выразил восхищение их "жизненным оптимизмом, энергией, умением сочетать работу и профессиональные достижения с удивительной женственностью и обаянием", отметив, что именно представительницы прекрасного пола сохраняют незыблемыми семью, любовь и верность.

"Свою душевную заботу, мудрость и умение сопереживать вы, не скупясь, щедро дарите нам, делая жизнь счастливой. В свете вашей материнской любви вырастают умные и талантливые дети, совершаются подвиги и открытия. Вы — источник вдохновения и гармонии, мира и спокойствия. Любые трудности легко преодолимы, когда рядом с нами матери, жёны, бабушки, дочери, сёстры — наши замечательные женщины!" — сказал он.

Также академик обратился и к женщинам-врачам, "в надёжных руках" которых благополучие и здоровье граждан, а их работа стала "олицетворением подлинной самоотверженности". Именно они первыми встретили пандемию и справились с ней, несмотря на все лишения службы. Онищенко отметил, что именно благодаря им россияне воспринимают медиков как героев, которые спасают человеческие жизни и рискуют собственной, находясь "на переднем крае борьбы" с ковидом и другими тяжёлыми заболеваниями. Их преданность своему делу и верность клятве Гиппократа вызывают у академика восхищение.

"Хочу всех вас поблагодарить за ту работу, которую каждый из вас ежедневно выполняет на своём профессиональном посту, поскольку именно от вашего профессионализма зависит сохранение здоровья наших граждан и благополучия России. Желаю вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, мирного неба, поддержки и понимания, творческих достижений, тепла, доброты, любви и надежды!" — заключил Онищенко.