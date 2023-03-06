Ребята из "Артека" и "Орлёнка" трогательно поздравили всех мам Земли с 8 Марта

В преддверии 8 Марта женщины и девушки по всей России получают поздравления с Международным женским днём, их поздравители креативят как только могут. Особенно отличились и ребята из двух легендарных детских лагерей "Артек" и "Орлёнок".

Ребята из "Орлёнка" поздравили мам и всех россиянок с наступающим 8 Марта. Видео © Telegram / "Zащитники"

В честь праздника они сняли замечательные ролики с поздравлениями. Ребята сказали тёплые и нежные слова, адресованные не только своим мамам, но и всем представительницам прекрасного пола Земли.

Воспитанники "Артека" поздравили мам и всех россиянок с наступающим 8 Марта. Видео © Telegram / "Zащитники"

"Дорогая мамочка, я хочу, чтобы ты была такой же весёлой и радостной. Я буду всё для этого делать. Дорогая мамочка, я тебя очень люблю!" — отметил один воспитанник "Артека".

"Мама, я просто хочу напомнить, что люблю тебя. Ты самая лучшая в мире!" — добавил другой.

"Мам, я вот что подумал: я уже стал взрослым, а ты ни капельки не изменилась — всё так же улыбаешься этой светлой улыбкой, которую я люблю с самого детства", — подчеркнул третий.