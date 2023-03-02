Коммунисты выступили с неожиданным предложением насчёт 8 Марта

Политическая партия "Коммунисты России" выступила с предложением сменить название Международного женского дня. Она предлагает официально признать этот праздник Международным днём женщины-патриотки. Об этом рассказал председатель партии Сергей Малинкович.

"Направили в Правительство России письмо с предложением изменить название Международного женского дня 8 Марта. Это наш любимый праздник, и мы всегда будем его отмечать. Но давайте подчеркнём социальную и гражданственную основу этого праздника. Пусть этот день отныне называется Международный день женщины-патриотки", — пояснил РИА "Новости" политик.

По его словам, с этим праздником можно поздравлять не только россиянок, но и жительниц Китая, Кубы, Вьетнама, а ещё "честных женщин" Европы и США.

