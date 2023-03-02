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2 марта, 02:40

Коммунисты выступили с неожиданным предложением насчёт 8 Марта

"Коммунисты России" предложили назвать 8 Марта Международным днём женщины-патриотки

Политическая партия "Коммунисты России" выступила с предложением сменить название Международного женского дня. Она предлагает официально признать этот праздник Международным днём женщины-патриотки. Об этом рассказал председатель партии Сергей Малинкович.

"Направили в Правительство России письмо с предложением изменить название Международного женского дня 8 Марта. Это наш любимый праздник, и мы всегда будем его отмечать. Но давайте подчеркнём социальную и гражданственную основу этого праздника. Пусть этот день отныне называется Международный день женщины-патриотки", — пояснил РИА "Новости" политик.

По его словам, с этим праздником можно поздравлять не только россиянок, но и жительниц Китая, Кубы, Вьетнама, а ещё "честных женщин" Европы и США.


Роструд напомнил о выходном 8 Марта

Роструд напомнил о выходном 8 Марта

Ранее директор интернет-магазина цветов Георгий Сухаржевский предложил мужчинам два способа сэкономить на цветах к 8 Марта. Правда, одна из возможностей в этом году уже упущена.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
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