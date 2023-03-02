Коммунисты выступили с неожиданным предложением насчёт 8 Марта
"Коммунисты России" предложили назвать 8 Марта Международным днём женщины-патриотки
Политическая партия "Коммунисты России" выступила с предложением сменить название Международного женского дня. Она предлагает официально признать этот праздник Международным днём женщины-патриотки. Об этом рассказал председатель партии Сергей Малинкович.
"Направили в Правительство России письмо с предложением изменить название Международного женского дня 8 Марта. Это наш любимый праздник, и мы всегда будем его отмечать. Но давайте подчеркнём социальную и гражданственную основу этого праздника. Пусть этот день отныне называется Международный день женщины-патриотки", — пояснил РИА "Новости" политик.
По его словам, с этим праздником можно поздравлять не только россиянок, но и жительниц Китая, Кубы, Вьетнама, а ещё "честных женщин" Европы и США.
Ранее директор интернет-магазина цветов Георгий Сухаржевский предложил мужчинам два способа сэкономить на цветах к 8 Марта. Правда, одна из возможностей в этом году уже упущена.
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