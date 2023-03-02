Мужчинам предложили два способа сэкономить на цветах к 8 Марта

Большинство магазинов к 8 Марта сильно повышают цены на цветы. Чтобы избежать больших трат, можно воспользоваться двумя методами. О них рассказал флорист, управляющий директор интернет-магазина цветов Георгий Сухаржевский. Первый способ — заказать букет заранее.

"В двадцатых числах февраля. Но, поскольку март уже начался, с этим вы опоздали. Если покупать сейчас, то будет дешевле, чем в праздник, но не сильно", — сказал Сухаржевский в интервью радио Sputnik.

Второй способ кардинально противоположен — флорист советует приобрести букет 9 марта. Уже на следующий день после праздника торговцы, закупившиеся перед 8 Марта в больших объёмах, будут делать распродажи.