Мужчинам предложили два способа сэкономить на цветах к 8 Марта
Флорист Сухаржевский предложил для экономии покупать цветы до и после 8 Марта
Большинство магазинов к 8 Марта сильно повышают цены на цветы. Чтобы избежать больших трат, можно воспользоваться двумя методами. О них рассказал флорист, управляющий директор интернет-магазина цветов Георгий Сухаржевский. Первый способ — заказать букет заранее.
"В двадцатых числах февраля. Но, поскольку март уже начался, с этим вы опоздали. Если покупать сейчас, то будет дешевле, чем в праздник, но не сильно", — сказал Сухаржевский в интервью радио Sputnik.
Второй способ кардинально противоположен — флорист советует приобрести букет 9 марта. Уже на следующий день после праздника торговцы, закупившиеся перед 8 Марта в больших объёмах, будут делать распродажи.
Ранее Лайф писал, что Роструд напомнил о выходном 8 Марта. Кроме того, 7 марта рабочий день сокращается на час.
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