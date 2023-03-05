Аллерголог дала советы по выбору подходящих для 8 Марта цветов

В Международный женский день женскую половину населения ждёт праздник, а значит, мужчинам самое время подсуетиться и подумать над подарком. Самый беспроигрышный вариант, конечно, цветы, однако и здесь есть нюансы, особенно в случае с аллергиками.

"Основные аллергены, содержащиеся в цветах, — это пыльца, сок и эфирные масла. <...> Не стоит дарить цветы с ярко выраженным ароматом. Как правило, чем сильнее аромат, тем выше аллергенность, поэтому лучше отказаться от лилий, гиацинтов и ландышей", — объяснила врач – аллерголог-иммунолог телемедицинского сервиса "Доктис" Алия Хисамутдинова.

Лучше отказаться от цветов с большим количеством пыльцы, которая помогает растениям распространяться в окружающей среде. Такой способ наиболее характерен для полевых цветов (мак, вереск, лаванда), однако они встречаются и среди доступных в продаже (ромашки и танацетум).

С комнатными растениями тоже лучше быть аккуратнее, поскольку спровоцировать аллергию могут почва, удобрения и средства для ухода за комнатными цветами. Кроме того, не стоит забывать и об украшении букета. Часто для декора используются сухоцветы из семейства злаковых (рожь, тритикум, овёс), а они являются агрессивными аллергенами и могут спровоцировать перекрёстную реакцию — обострение аллергии на цветы у людей, которые страдали от аллергии на мёд, клубнику или арахис.

Не стоит отчаиваться в попытке найти подходящие цветы. Можно обратить внимание на орхидеи, розы, альстромерии, эустомы, фрезии, тюльпаны, клематисы, ирисы и флоксы, которые реже вызывают аллергические реакции. У них совсем ненавязчивый запах и небольшое количество пыльцы, отметила врач.