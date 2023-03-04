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4 марта, 09:02

Россиянам объяснили, как выбрать сладкий подарок девушке на 8 Марта

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать конфеты на 8 Марта

Покупать конфеты следует в проверенных магазинах, на официальных рынках или торговых базах, также нужно обязательно изучать информацию на этикетке. Об этом пишет газета "Петербургский дневник" в преддверии 8 Марта, ссылаясь на Роспотребнадзор.

"Дешёвые конфеты в переходах или около метро лучше не покупать. В первую очередь обращайте внимание на наличие маркировки (этикетки), которая в обязательном порядке должна быть чёткой, легко читаемой и содержать следующую информацию на русском языке: наименование продукта, наименование кондитерских изделий, входящих в подарок, наименование и местонахождение изготовителя", уточнили в ведомстве.

Также покупателей призвали внимательно изучать состав продукта, условия его хранения и срок годности. При обнаружении ненадлежащего качества конфет после приобретения можно потребовать замены товара и полного возмещения убытков.

И тут носки: Россиянки назвали самые провальные подарки на 8 Марта

И тут носки: Россиянки назвали самые провальные подарки на 8 Марта

Ранее в Ассоциации российских флористов рассказали, что за предыдущий год цветы, особенно импортные, подорожали на 15–20%. Чтобы сэкономить, эксперты предлагают дарить даме сердца один цветок, но красиво оформленный, также можно рассмотреть вариант сладких боксов вместо традиционного букета.

Обложка ©

Freepik

Татьяна Миссуми
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