Россиянам объяснили, как выбрать сладкий подарок девушке на 8 Марта

Покупать конфеты следует в проверенных магазинах, на официальных рынках или торговых базах, также нужно обязательно изучать информацию на этикетке. Об этом пишет газета "Петербургский дневник" в преддверии 8 Марта, ссылаясь на Роспотребнадзор.

"Дешёвые конфеты в переходах или около метро лучше не покупать. В первую очередь обращайте внимание на наличие маркировки (этикетки), которая в обязательном порядке должна быть чёткой, легко читаемой и содержать следующую информацию на русском языке: наименование продукта, наименование кондитерских изделий, входящих в подарок, наименование и местонахождение изготовителя", — уточнили в ведомстве.

Также покупателей призвали внимательно изучать состав продукта, условия его хранения и срок годности. При обнаружении ненадлежащего качества конфет после приобретения можно потребовать замены товара и полного возмещения убытков.