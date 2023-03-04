Флорист рассказала, как сэкономить на цветах к 8 Марта и остаться в тренде

За предыдущий год цветы, тем более импортные, подорожали в России на 15-20%. Об этом рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

"Из-за логистических сложностей некоторые сорта импортных весенних цветов значительно прибавили в цене. К примеру, один зарубежный тюльпан стоит не менее 100 рублей", — сказала она в беседе с газетой "Вечерняя Москва".

Сафронова заверила, что у флористов дефицита нет. В России представлен весь ассортимент востребованных цветов. В их числе Сафронова назвала гиацинты, нарциссы и тюльпаны.

Она посоветовала, чтобы не разориться, следовать современными трендам. Например, порадовать даму можно, подарив один цветок, но красиво оформленный. Так полноценный букет может стоить 3500 рублей, а, например, роза в колбе — около 1500 рублей. А ещё флорист рекомендовала дарить сладкие боксы, наполненные абсолютно разными угощениями.