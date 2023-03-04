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4 марта, 02:58

Флорист рассказала, как сэкономить на цветах к 8 Марта и остаться в тренде

Флорист Сафронова заявила, что дефицита цветов на 8 Марта не будет

За предыдущий год цветы, тем более импортные, подорожали в России на 15-20%. Об этом рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

"Из-за логистических сложностей некоторые сорта импортных весенних цветов значительно прибавили в цене. К примеру, один зарубежный тюльпан стоит не менее 100 рублей", — сказала она в беседе с газетой "Вечерняя Москва".

Сафронова заверила, что у флористов дефицита нет. В России представлен весь ассортимент востребованных цветов. В их числе Сафронова назвала гиацинты, нарциссы и тюльпаны.

Она посоветовала, чтобы не разориться, следовать современными трендам. Например, порадовать даму можно, подарив один цветок, но красиво оформленный. Так полноценный букет может стоить 3500 рублей, а, например, роза в колбе — около 1500 рублей. А ещё флорист рекомендовала дарить сладкие боксы, наполненные абсолютно разными угощениями.

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И тут носки: Россиянки назвали самые провальные подарки на 8 Марта

Ранее Певец Владимир Пресняков – младший рассказывал, что подарит на 8 Марта своей жене Наталье Подольской. Вместо того, чтобы разориться на букет цветов, он решил скромно преподнести ей "Ламборгини".

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
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