"Выбирал я": Пресняков рассказал, какой дорогой подарок сделает Подольской на 8 Марта

Певец Владимир Пресняков – младший рассказал, что в Международный женский день порадует свою супругу по-настоящему дорогим подарком и преподнесёт ей автомобиль итальянской марки "Ламборгини". Об этом он заявил в беседе с Пятым каналом.

"Так как на 23 Февраля она подарила носки и бритву, то, естественно, альтернативой будет подарить ей машину, наверное, марки "Ламборгини". Подарок выбирал я", — рассказал Пресняков.

Он заметил, что не обижается на стандартный подарок от супруги, ведь куда важнее для него то, что спустя почти 20 лет отношений в паре присутствует романтика и каждый стремится удивить друг друга.