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3 марта, 05:48

"Выбирал я": Пресняков рассказал, какой дорогой подарок сделает Подольской на 8 Марта

Пресняков заявил, что подарит Подольской автомобиль "Ламборгини" на 8 Марта

Певец Владимир Пресняков – младший рассказал, что в Международный женский день порадует свою супругу по-настоящему дорогим подарком и преподнесёт ей автомобиль итальянской марки "Ламборгини". Об этом он заявил в беседе с Пятым каналом.

"Так как на 23 Февраля она подарила носки и бритву, то, естественно, альтернативой будет подарить ей машину, наверное, марки "Ламборгини". Подарок выбирал я", — рассказал Пресняков.

Он заметил, что не обижается на стандартный подарок от супруги, ведь куда важнее для него то, что спустя почти 20 лет отношений в паре присутствует романтика и каждый стремится удивить друг друга.

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Ранее же Лайф рассказывал своим читателям о подарках на 8 Марта, которые россиянки сочли наиболее провальными. В лидерах оказались носки и бельё.

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Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / nataliapodolskaya

Артур Белкин
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