Россиянам дали важные советы, как не опустошить кошелёк на гендерных праздниках

Романтические ужины, подарки и поздравления во время праздников, выпадающих на конец февраля и начало марта, обычно обходятся дорого. Директор по маркетингу сервиса "Пакет" от Х5 Антон Афанасьев рассказал в беседе с Лайфом, как пройти гендерные праздники без удара по кошельку.

"Грамотным решением будет использование кэшбэка. С помощью карты с кэшбэком вы будете накапливать баллы, которыми сможете покрывать расходы на разные товары, в том числе и подарки", — сказал он.

Также специалист рекомендует пользоваться списком покупок. Если следовать определённому перечню, то траты не будут увеличиваться в процессе хождения по магазину. Кроме того, чтобы не выйти за рамки возможностей, можно пойти в магазин с ограниченной суммой на карте или наличкой.

Как отметил Афанасьев, не стоит думать, что скидки и акции будут только во время праздников и из-за этого приобретать то, что не нужно. Лучше ориентироваться на список покупок и не приобретать лишнего. Также эксперт советует хорошо подумать, от чего можно отказаться в текущем месяце, чтобы сохранить деньги на жизненно необходимые вещи. Афанасьев рекомендует внимательно подходить к каждой покупке. Например, нужно рассматривать различные варианты и искать самые выгодные предложения. Важно сравнивать цены, скидки, бонусы и выбирать самое подходящее для бюджета в этом месяце, подытожил маркетолог.