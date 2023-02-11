Стало известно, сколько россияне смогли сэкономить на скидках в 2022 году

Часть россиян считают скидки маркетинговой уловкой, однако в 2022 году многие жители страны пользовались сниженными ценами, чтобы приобретать продукты, одежду и различные товары для дома. Такие результаты показало исследование мебельного ретейлера Hoff, с которым ознакомился Лайф.

Оказалось, что 12% россиян не доверяют скидкам, а 18% неосознанно тратят больше денег, чем планировали. В прошлом году по сниженной цене опрошенные приобретали продукты питания (52%), одежду (44%), аксессуары для дома (40%) и мебель (34%). А почти половина участников исследования (48%) признались, что специально ищут и ждут акции, чтобы купить необходимый товар. Самыми желаемыми категориями со скидками стали крупная мебель (66%) и бытовая техника (48%).

Большая часть опрошенных (74%) заявили, что основной причиной покупки акционных товаров является экономия бюджета. А 4% респондентов отметили, что берут товары по скидкам про запас. Около 40% пользуются сайтами-агрегаторами, чтобы получить информацию о скидках, а большинство (70%) узнают о выгодных предложениях из информации на витрине магазина или у кассы. Благодаря скидкам 20% ответивших смогли сэкономить до 500 рублей, до 2000 рублей — треть респондентов и до 5000 рублей — около четверти.

С недобросовестной установкой скидок в торговых сетях сталкивались 62% респондентов. Из них 36% заявили, что магазины продавали товары по старой цене, а 26% — что цена была даже выше, чем до скидки прежде. Ответившие считают наиболее правдивыми скидки 10–15%, 15–30% и 30–50%.

В опросе приняло участие более 1300 россиян старше 18 лет из всех городов России.