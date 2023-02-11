Пришлось полностью раздеться: Махачев сделал вес перед первой защитой титула чемпиона UFC
Российский боец Махачев перевесил Волкановски перед титульным боем на UFC 284
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев уложился в лимит лёгкой весовой категории (до 70,3 килограмма) перед первой защитой титула UFC. Вес бойца составил 70,3 кг, однако для этого ему пришлось полностью раздеться.
Ислам Махачев на взвешивании. Скриншот © YouTube / UFC — Ultimate Fighting Championship
Его соперник, чемпион полулёгкого дивизиона австралиец Александр Волкановски, также уложился в весовую категорию — 70,1 кг. Бой между ними за чемпионский пояс в лёгком дивизионе состоится в ночь на 12 февраля и станет главным на турнире UFC 284 в городе Перт (Австралия).
Лайф напоминает, что титул чемпиона Махачев заработал 22 октября 2022 года, когда "задушил" бразильца Чарльза Оливейру во втором раунде. Ранее этот чемпионский пояс принадлежал другому россиянину — Хабибу Нурмагомедову.
t.me / UFCRussia