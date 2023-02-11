Пришлось полностью раздеться: Махачев сделал вес перед первой защитой титула чемпиона UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев уложился в лимит лёгкой весовой категории (до 70,3 килограмма) перед первой защитой титула UFC. Вес бойца составил 70,3 кг, однако для этого ему пришлось полностью раздеться.

Его соперник, чемпион полулёгкого дивизиона австралиец Александр Волкановски, также уложился в весовую категорию — 70,1 кг. Бой между ними за чемпионский пояс в лёгком дивизионе состоится в ночь на 12 февраля и станет главным на турнире UFC 284 в городе Перт (Австралия).