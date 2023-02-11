Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 февраля, 01:24

Пришлось полностью раздеться: Махачев сделал вес перед первой защитой титула чемпиона UFC

Российский боец Махачев перевесил Волкановски перед титульным боем на UFC 284

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев уложился в лимит лёгкой весовой категории (до 70,3 килограмма) перед первой защитой титула UFC. Вес бойца составил 70,3 кг, однако для этого ему пришлось полностью раздеться.

Ислам Махачев на взвешивании. Скриншот © YouTube / UFC — Ultimate Fighting Championship

Ислам Махачев на взвешивании. Скриншот © YouTube / UFC — Ultimate Fighting Championship

Его соперник, чемпион полулёгкого дивизиона австралиец Александр Волкановски, также уложился в весовую категорию — 70,1 кг. Бой между ними за чемпионский пояс в лёгком дивизионе состоится в ночь на 12 февраля и станет главным на турнире UFC 284 в городе Перт (Австралия).

Чемпион UFC Махачев назвал себя Хабибом 2.0

Чемпион UFC Махачев назвал себя Хабибом 2.0

Лайф напоминает, что титул чемпиона Махачев заработал 22 октября 2022 года, когда "задушил" бразильца Чарльза Оливейру во втором раунде. Ранее этот чемпионский пояс принадлежал другому россиянину — Хабибу Нурмагомедову.

Обложка ©

t.me / UFCRussia

Иван Косицын
  • Новости
  • Ислам Махачев
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров