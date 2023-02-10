Эти украшения не стоит дарить на 14 февраля, если не хотите разочаровать любимую

Практически каждая девушка ждёт подарок на День святого Валентина. В нынешнее время существует множество различных вариантов презентов, но, как правило, лидируют в этом списке ювелирные украшения. Вместе с этим можно и оконфузиться, подарив вышедший из моды кулончик и подвеску. Какие украшения не нужно рассматривать в качестве подарка в этот день, в беседе с "Газетой.ru" рассказала директор по продукту ювелирной компании Sokolov Елена Ракутина.

"На первом месте антитренда сюрпризов к 14 февраля — кулон в виде фигурки античного ангела. С прошлого года в моду всё больше входят абстрактные украшения, поэтому анатомичные ангелочки точно не подойдут любительницам трендовых изделий. Дарить ангелов принято на именины, свадьбы или Рождество, а на День cвятого Валентина лучше выбрать что-то поинтереснее", — сказала она.

Не стоит рассматривать в качестве подарка кулоны со знаком зодиака и с именем любимой — они давно вышли из моды. Кольца с надписью LOVE будут чересчур банальным подарком и смогут лишь оттолкнуть вторую половинку. Предпочтение стоит отдать кольцам с аккуратным бриллиантом в виде сердца.

Украшения в виде короны, например подвески, кольца или серьги, также входят в антирейтинг подарков. Специалист объяснила, что если вас привлекают мотивы флоры и фауны в украшениях, то вместо розы лучше выбрать мак, вместо ящерки — змейку, а вместо бабочки — мушку или пчёлку.

"Но важно, чтобы у девушки было хорошее чувство юмора, чтобы она смогла оценить креативность подарка!" — резюмировала Ракутина.