Эти украшения не стоит дарить на 14 февраля, если не хотите разочаровать любимую
Эксперт компании Sokolov рассказала, какие украшения не стоит дарить любимой 14 февраля
Практически каждая девушка ждёт подарок на День святого Валентина. В нынешнее время существует множество различных вариантов презентов, но, как правило, лидируют в этом списке ювелирные украшения. Вместе с этим можно и оконфузиться, подарив вышедший из моды кулончик и подвеску. Какие украшения не нужно рассматривать в качестве подарка в этот день, в беседе с "Газетой.ru" рассказала директор по продукту ювелирной компании Sokolov Елена Ракутина.
"На первом месте антитренда сюрпризов к 14 февраля — кулон в виде фигурки античного ангела. С прошлого года в моду всё больше входят абстрактные украшения, поэтому анатомичные ангелочки точно не подойдут любительницам трендовых изделий. Дарить ангелов принято на именины, свадьбы или Рождество, а на День cвятого Валентина лучше выбрать что-то поинтереснее", — сказала она.
Не стоит рассматривать в качестве подарка кулоны со знаком зодиака и с именем любимой — они давно вышли из моды. Кольца с надписью LOVE будут чересчур банальным подарком и смогут лишь оттолкнуть вторую половинку. Предпочтение стоит отдать кольцам с аккуратным бриллиантом в виде сердца.
Украшения в виде короны, например подвески, кольца или серьги, также входят в антирейтинг подарков. Специалист объяснила, что если вас привлекают мотивы флоры и фауны в украшениях, то вместо розы лучше выбрать мак, вместо ящерки — змейку, а вместо бабочки — мушку или пчёлку.
"Но важно, чтобы у девушки было хорошее чувство юмора, чтобы она смогла оценить креативность подарка!" — резюмировала Ракутина.
Ранее Лайф рассказывал, что россияне стали чаще покупать проекторы для просмотра фильмов, секс‑игрушки, эротические настольные игры и благовония с афродизиаками на Wildberries. Спрос на последние к 14 февраля вырос на 878% в сравнении с прошлым годом.
Shutterstock