Секс‑игрушки стали самым популярным подарком на День святого Валентина в России

Россияне стали чаще покупать проекторы для просмотра фильмов, секс‑игрушки, эротические настольные игры и благовония с афродизиаками на Wildberries. Спрос на последние к 14 февраля вырос на 878% в сравнении с прошлым годом.

"Полагаем, что День всех влюблённых в 2023 году многие россияне проведут в домашней обстановке вместе со своими вторыми половинками и предпочтут совместный романтический досуг традиционным походам в рестораны", — рассказали РИАМО в пресс-службе Wildberries.

Спрос на домашние кинотеатры вырос примерно на 450%. Также популярностью пользуются сладости и мягкие игрушки, особенно объёмные, которые помогут произвести впечатление на вторую половинку. Например, среди хитов продаж плюшевый кот-батон (110 сантиметров) и гусь-обнимусь (160 сантиметров). При этом есть и те, кто дарит своим половинкам классические подарки, например фигурный шоколад в виде сердец и сладкие букеты, ювелирные украшения и гаджеты, в том числе телефоны и беспроводные наушники.

"Среди драгоценностей лидируют ювелирные серьги из красного золота с топазами за 10 500 рублей, а также изящное золотое кольцо — дорожка с белыми бриллиантами за 5000 рублей. Из гаджетов активнее всего приобретают смартфоны стоимостью порядка 12 000–15 000 рублей", — сообщили представители торговой онлайн-площадки.