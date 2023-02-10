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10 февраля, 11:16

Секс‑игрушки стали самым популярным подарком на День святого Валентина в России

Россияне стали чаще заказывать секс‑игрушки к 14 февраля

Россияне стали чаще покупать проекторы для просмотра фильмов, секс‑игрушки, эротические настольные игры и благовония с афродизиаками на Wildberries. Спрос на последние к 14 февраля вырос на 878% в сравнении с прошлым годом.

"Полагаем, что День всех влюблённых в 2023 году многие россияне проведут в домашней обстановке вместе со своими вторыми половинками и предпочтут совместный романтический досуг традиционным походам в рестораны", — рассказали РИАМО в пресс-службе Wildberries.

Спрос на домашние кинотеатры вырос примерно на 450%. Также популярностью пользуются сладости и мягкие игрушки, особенно объёмные, которые помогут произвести впечатление на вторую половинку. Например, среди хитов продаж плюшевый кот-батон (110 сантиметров) и гусь-обнимусь (160 сантиметров). При этом есть и те, кто дарит своим половинкам классические подарки, например фигурный шоколад в виде сердец и сладкие букеты, ювелирные украшения и гаджеты, в том числе телефоны и беспроводные наушники.

"Среди драгоценностей лидируют ювелирные серьги из красного золота с топазами за 10 500 рублей, а также изящное золотое кольцо — дорожка с белыми бриллиантами за 5000 рублей. Из гаджетов активнее всего приобретают смартфоны стоимостью порядка 12 000–15 000 рублей", — сообщили представители торговой онлайн-площадки.

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Кстати, ранее Лайф писал, как одновременно сэкономить на цветах ко Дню святого Валентина и не показаться жлобом. Как рассказала флорист, для этого есть специальные лайфхаки. Например, вместо покупки букета на 14 февраля лучше заранее заказать его доставку.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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