Как сэкономить на цветах ко Дню святого Валентина и не показаться жлобом

В преддверии самого романтичного праздника в году перед мужчинами стоят лишь два вопроса: что подарить на 14 февраля и как сэкономить? Ответ на первый можно найти, забежав в любой цветочный, а для второго есть специальные лайфхаки, о которых рассказала флорист Наталья Ионова.

Она отметила, что высоких цен в День всех влюблённых бояться не стоит, ведь стоимость букетов поднимается не более чем на 2% — спрос не такой большой в сравнении с 8 Марта. Несмотря на то что некоторые магазины стремятся поднять цены до небес, крупные торговые точки всё же так не делают.

"Сэкономить можно, приобретая не розы, а долгоиграющие композиции, например гипсофилы (сухоцветы). Такие букеты стоят на 200–250 рублей дешевле, чем букеты из живых цветов. Можно, кстати, и смешивать: разбавить букет из роз гипсофилами — будет выглядеть свежо и стильно", — приводит её слова газета "Вечерняя Москва".

Также можно обратить внимание на букет во флористической губке, который не только дешевле на 100–150 рублей, но и будет радовать его обладательницу гораздо дольше. Флорист также добавила, что лучше всего заказать цветы в Интернете за несколько дней до праздника и указать доставку на 14 февраля.

"Так вы получите цветы по старой цене и не будете переживать о покупке. Ведь очень часто самые красивые букеты быстро разбирают", — пояснила специалист.