Посол Антонов заявил о срыве стратегических планов Запада нанести поражение России

Весь западный мир ополчился на Россию, однако его стратегические планы нанести поражение нашей стране сорваны. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"На нас ополчился весь западный мир. Однако уже сегодня ясно, что планы нанести стратегическое поражение нашей стране сорваны", — сказал Антонов на торжественном собрании в Посольстве РФ по случаю Дня дипломатического работника.

По словам главы дипмиссии, Россия смогла перестроить экономику, укрепила военную мощь и наладила связи со многими государствами. Большая часть из этих изменений произошли в последний год в условиях экономических санкций, подчеркнул он. Москва продолжает идти к своим целям, ведущая из которых — формирование демократического миропорядка, подытожил Антонов.