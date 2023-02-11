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11 февраля, 01:50

Посол Антонов заявил о срыве стратегических планов Запада нанести поражение России

Весь западный мир ополчился на Россию, однако его стратегические планы нанести поражение нашей стране сорваны. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"На нас ополчился весь западный мир. Однако уже сегодня ясно, что планы нанести стратегическое поражение нашей стране сорваны", — сказал Антонов на торжественном собрании в Посольстве РФ по случаю Дня дипломатического работника.

Путин отметил роль дипломатов в срыве планов Запада по изоляции России

Путин отметил роль дипломатов в срыве планов Запада по изоляции России

По словам главы дипмиссии, Россия смогла перестроить экономику, укрепила военную мощь и наладила связи со многими государствами. Большая часть из этих изменений произошли в последний год в условиях экономических санкций, подчеркнул он. Москва продолжает идти к своим целям, ведущая из которых — формирование демократического миропорядка, подытожил Антонов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Западе всё громче звучат призывы к расчленению России. Однако страна не просто выстоит в этом противостоянии, но и выйдет из него окрепшей, уверен министр.

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mid.ru

Юлия Коновалова
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