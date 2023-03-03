И тут носки: Россиянки назвали самые провальные подарки на 8 Марта

Больше всего россиянки не любят, когда им на 8 Марта дарят носки и бельё (60%). Далее в этом антирейтинге идут одежда и обувь (36%), наборы для ванны и душа (35%), алкоголь (27%) и купоны на скидки в магазинах (23%). Такие данные получены в рамках опроса, проведённого сервисами "Работа.ру" и ЮMoney. Лайф ознакомился с результатами исследования.

А вот среди самых уместных подарков участницы опроса чаще называли угощения и сладости (49%), цветы (46%) и сертификаты в магазины (41%). В пятёрку также вошли тематические сувениры (26%) и открытки (17%). Интересно, что парфюмерия и косметика заняли шестое место как в рейтинге желаемых подарков, так и в антирейтинге. Женщины чаще называли такой подарок неуместным (25%), чем мужчины (19%).

По данным ЮKassa (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney), с 25 февраля по 1 марта 2023 года продажи ювелирных украшений выросли в 7,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Обороты онлайн-площадок, которые продают такие товары, увеличились в три раза. Средний чек стал на 59% меньше и составил 4460 рублей.

Также по традиции остаётся высоким и спрос на цветы. Средний чек на их покупку вырос на 9% до 4918 рублей. Оборот вырос на 16%, а число продаж — на 7%.

"На цены могли повлиять изменения в логистических цепочках поставок. Чтобы немного сэкономить, 8 Марта мужчины покупают сразу несколько букетов. Также пользователи стали чаще покупать в подарок комнатные растения", — рассказал коммерческий директор финтех-компании ЮMoney Дмитрий Кармишин.